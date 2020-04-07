Fuat Çapa: Oyunculardan haftalık rapor istiyoruz
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Mustafa Göksu'nun sorularını yanıtlayan Çapa, "Oyuncularımıza haftalık program gönderiyoruz. Neticesinde de her hafta 1 veya 2 defa telekonferans yaparak oyuncularımızla idmanları konuşuyoruz. Oyunculardan haftalık rapor istiyoruz. Gün içinde neler yaptıklarını öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.
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