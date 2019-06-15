Frey'e Middlesbrough kancası | Video
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Michael Frey'e Middlesbrough talip oldu.
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