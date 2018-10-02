"Frey ile bir görüşmemiz olmadı"
Büyükşehir belediye Erzurumspor başkanı Mevlüt Doğan Frey'in transfer döneminde listelerinde olduğunu söyledi ve ekledi; "Oyuncuyla herhangi bir görüşmemiz olmadı. "
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