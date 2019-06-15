Fransız basınından Choupo Moting iddiası | Video
Fransız basını, santrfor arayışındaki Fenerbahçe'nin Choupo Moting'i istediğini yazdı.
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