Fransız basını yazdı! Galatasaray'da Diagne'nin yerine 3 aday
Yahoo France'ın haberine göre Galatasaray, Diagne'nin takımdan ayrılması takdirde yerine gelebilecek üç oyuncuyu belirledi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen üç ismi A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen, Transfer Hattı programında açıkladı.
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