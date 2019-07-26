Fransa'dan Yann M'Vila iddiası
Fransız basını, ön libero arayışındaki Fenerbahçe'nin Saint Etienne'de forma giyen yann M'Vila ile ilgilendiğini yazdı.
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