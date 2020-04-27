Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası
Fransız basını Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Jimmy Cabot ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdı.
Fransız basınından Beşiktaş için transfer iddiası geldi...
France Football, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot için Beşiktaş'ın devreye girdiğini duyurdu.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıldır Lorient'te forma giydiği hatırlatılan haberde, Cabot'un artık yeni bir başlangıç yapmak istediğinin altı çizildi. Fakat Fransız oyuncunun peşinde başka kulüplerin de olduğu detayı paylaşıldı.
Beşiktaş'ın Cabot için istekli olduğu belirtilirken, "Türk ekibi, elindeki kanat oyuncularından istediği verimi alamadığı için yeni arayışlara yöneldi ve Cabot da onlardan biri" yorumu yapıldı. Öte yandan oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması transferi Beşiktaş için daha cazip kılıyor. Siyah- beyazlılar olası bir anlaşma halinde bonservis ödemeden sadece imza parasına Cabot'a formayı giydirecek.
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