Fransa Açık'ta favoriler turladı
Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın üçüncü gününde favoriler tur atladı. Kadınlara Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Simona Halep ve Aryna Sabalenka; erkeklerde ise Aleksander Zverev 2. tura yükselen isimler oldu.
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