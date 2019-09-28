Fotomac.com.tr derbide
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kadroların açıklanmasının ardından fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ve Görkem Ağgündüz, Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını değerlendirdi.
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