Formula 1 pilotu mekanikerin ayağını kırdı!
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inde Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, pit stop sırasında mekanikerin ayağını kırdı!
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