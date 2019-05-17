Florya'da ilginç anlar: Çalışanlar saha kenarına gelip...
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Florya'da ilginç anlar: Çalışanlar saha kenarına gelip...

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le final gibi bir maça çıkacak olan Galatasaray'ın Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanında ilginç anlar yaşandı. Sarı kırmızılı ekibin antrenmanı sırasında Florya çalışanları saha kenarında bir araya gelerek oyuncuları alkışlamaya ve tezahürat yapmaya başladı. "Kaptan takımı buraya getir" tezahüratı üzerine Terim antrenmana kısa bir ara verirken kaptan Selçuk İnan da takım arkadaşlarını toplayarak Florya çalışanlarının çağrısına karşılık verdi.

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17 Mayıs 2019 , Cuma
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