Florin Andone'den corona virüsü iddialarına yanıt
Corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Galatasaraylı yıldız Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Rumen futbolcu, "Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.
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