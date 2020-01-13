Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim
Galatasaray'da uzun süreli sakatlık geçiren Florin Andone, şuanda kendisini iyi hissettiğini belirtti. Andone, 'En önemli şey iyi bir şekilde geri dönmek.' diye konuştu.
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