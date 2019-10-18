Flaş sözler! "Fatih Terim'in eski hali olsa..."

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fatih Terim'in eski hali olsa Belhanda'yı 70'te sokar 75'te çıkarır. Emre Mor'un yüzde yüz kazanılması lazım. Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı olması lazım. Bu sezon Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok." ifadelerini kullandı.