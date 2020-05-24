Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Diagne'nin idmanda takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok. Bu adamın psikolojisi normal değil. Gittiği her yerde problem." ifadelerini kullandı.
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