Flaş sözler: "Bu kadroyla şampiyon olamaz"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Beşiktaş bu kadrosuyla şampiyonluğa oynayamaz. En az 4 transfer daha yapmalı" ifadelerini kullandı.
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