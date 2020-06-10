Flaş öneri! "Maçlar tek bir şehirde oynansaydı..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Lige Doğru programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Maçlar tek bir şehirde oynansaydı çok daha mantıklı olurdu. TFF bu teklifi sunmuş, kulüpler kabul etmemişler. Haklı nedenleri olabilir. Geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
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