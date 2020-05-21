Flaş Mert Hakan yorumu! "Ben olsam daha fazla verirdim"
Galatasaray'ın Mert Hakan için 4 milyon TL imza parasını ödeyeceği belirtiliyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş ile ilgili konuşan Dindar, "Eğer oyuncunun adı Mert Hakan Yandaş ise 4 milyon TL değil, daha da fazlasını ben olsam verirdim." ifadelerini kullandı.
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