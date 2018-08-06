Flaş Gomis sözleri: Gözün doysun!

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, dün akşam ATV ekranlarından yayınlanan Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa finalinde penaltı kaçıran ve takımını kupadan eden Bafetimbi Gomis ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Uzundurukan, "Gomis'in para hırsı Galatasaray'ı kupadan etti. Koca yaz zam pazarlığıyla geçti. Ne zammı ya? Gözünüz doysun! 5.5 milyon Euro alıyorsun zaten. Sana kim verir bu parayı? Penaltıyı kaçırınca da gülüyorsun. Türk oyuncu yapsa yerden yere vurulmuştu." dedi.