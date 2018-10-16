Fırtına'da sözleşmeler TL'ye çevriliyor
Trabzonspor, maaşları Euro üzerinden alan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerini, bu hafta içerisinde Türk Lirasına çevirecek.
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