Fırtına'da rota Marcus Berg | Video haber
Golcü arayışındaki Trabzonspor, bonservisi elinde olan İsveçli Marcus Berg'i yakın markaja aldı.
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