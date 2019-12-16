Fırtına yönünü zirveye çevirdi

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek. Bu sezon sakatlıklardan yana başı sıkıntıda olan bordo-mavililerde, Denizlispor maçı öncesi eksik futbolcu sayısında azalma yaşandı. Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın uzun süreli sakatlıkları devam ediyor. Trabzonspor'da sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'nın, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'ın, orta sahada ise Abdülkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan kaptan Sosa'nın görev alması bekleniyor.

Trabzonspor'da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, yusuf sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor. bu 4 oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmesi durumunda gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Konuk ekip Yukatel Denizlispor ise son 3 maçında mağlubiyet yaşamadı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki yeşil siyahlılar Çaykur Rizespor ve Gaziantep'i mağlup ederken, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Yukatel Denizlispor'da sakatlığı devam eden Cristian Sapunaru ile kart cezalısı Sackey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor arasındaki müsabaka saat 20'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.