Fırtına puan kaybı istemiyor

Bordo mavili ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. iİttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.

Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'u tek golle geçen Karadeniz ekibi ilk yarının son haftası öncesi 29 puana sahip.

Süper Lig'de zor günler geçiren istikbal Mobilya Kayserispor'da eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılı ekipte Silviu Lung, Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin, Levent Gülen ve Alpay Çelebi'nin sakatlığı bulunuyor. Cezalı Miguel Lopes de takımdaki yerini alamayacak.

Hafta içi teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran kayseri ekibi, 16 hafta sonunda 10 puanla son sırada yer alıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesini Hüseyin Göçek yönetecek.