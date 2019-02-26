Fırtına kupada yarı final istiyor
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Fırtına kupada yarı final istiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olacak.

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26 Şubat 2019 , Salı
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