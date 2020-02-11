Fırtına istatistiklerde zirvede
Trabzonspor ligde ikinci sırada olmasına rağmen; galibiyet sayısı, attığı gol, genel averaj gibi bir çok istatistiklerde ilk sırada yer alıyor.
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