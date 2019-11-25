Fırtına 9 yıl sonra yeniden coştu

Trabzonspor, son 9 yılın en iyi dönemini geçiriyor...

12. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek zirve mücadelesini sürdüren bordo-mavililer, puanını 22'ye çıkardı... Trabzonspor geride kalan 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı...

Bordo-mavili ekip, 12 maçta 29 puan topladığı 2010-2011'den bu yana en başarılı sezonunu yaşıyor... Karadeniz ekibi 2010-2011 sezonunun ilk 12 haftasında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti...

Ünal Karaman'ın ekibi, aynı zamanda 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 12 maçta 29 gol kaydeden fırtına, bu sezon aynı dönemde 23 gole imza attı... Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda da aynı dönemi 23 golle geçmişti...

Trabzonspor, kalesini gole de kapattı... Bu sezon başında çıktığı ilk 16 resmi maçın tamanında kalesinde gol gören Ünal Karaman'ın öğrencileri, son 2 maçı gol yemeden kapattı... Bordo-mavililer geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti...