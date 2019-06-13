Final serisinde üçüncü randevu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinde heyecan devam ediyor... Fenerbahçe Beko serinin üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek...
Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. basketbol süper ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Ülker Spor ve etkinlik salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek....
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