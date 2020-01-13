Filenin Sultanları yurda döndü
Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'da. İşte Millilerimizin röportajları...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men şoku! Açıkladı...
- Ersun Yanal'dan beklenmedik karar! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i
- Fenerbahçe'de 3 transfer bombası birden patlıyor! Pierre Webo...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu
- Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler
- Fenerbahçe'de mutlu son! Yıldız isim kiralandı
- Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin fişi çekiliyor! Yerine...
- İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve son gelişmeler!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.