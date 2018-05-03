Fikret Orman'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür
Türk basınının öncü kuruluşu SABAH’ın organizasyonunda düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
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