Fikret Orman'dan Mertcan ve Negredo açıklaması!
Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu Orman, adı Beşiktaş ile anılan Mertcan Çam ve Negredo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;
"Negredo ve Mertcan haberlerini yapan kişi, dedikodular üzerinden bir gündem yaratarak popüler olmaya çalışıyor. Meşhur ettiniz adamı. Beşiktaş üzerinden prim yapılmasına izin vermem. Herkes işine gücüne baksın. Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Başkanı'nın inanılmaz güveni vardır. Transfer dönemi geldiği zaman oyuncu da açıklanır, fiyatı da..."
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