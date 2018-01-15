Fikret Orman'dan merak uyandıran paylaşım
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.
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