Fikret Orman'dan flaş Tolgay Arslan açıklaması
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Fikret Orman'dan flaş Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Orman, Tolgay Arslan'la ilgili soruya "Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu öyle de devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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06 Ocak 2019, Pazar
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