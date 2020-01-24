Fikret Orman'dan flaş sözler: Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fikret Orman'dan flaş sözler: Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem

Fikret Orman'dan flaş sözler: Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, kendisinden sonra göreve gelen Ahmet Nur Çebi ile bir daha bir araya gelmeyeceğini söyledi. Orman, başkanlığı neden bıraktığına da açıklık getirdi.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve kadro kalitesi hakkında, "Beşiktaş'ın kaliteli bir kadrosu var. Milli Takım'ın santrforu Burak, bizim santrforumuz. Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değil. Milli Takım'da görev yapmış, Başakşehir'de iyi işler çıkarmış bir teknik direktör, ona sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçimlerinin ardından kulübün şimdiki başkanı Ahmet Nur Çebi'yi aradığını belirten Orman, "Başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi aradım ancak açmadı. Ardından "hayırlı olsun" mesajı attım, cevap vermedi. Bu dakikadan sonra artık bir araya gelmem ben" dedi.

Beşiktaş başkanlığını neden bıraktığı da açıklayan Orman "Başkanlığı bıraktığım günden hep eskiye yönelik konuşmalar var. şahsi yönde bir kine dönüştü bu iş; ancak yönetim kurulunun işi bu değildir. Bizim de işimiz ihtiyaç halinde destek olmamızdır. Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. 'pParalar nerede?' konusu çıktı. Geldiğimiz gün 330 milyon dolar borç vardı. Gelirleri 75 milyon dolardan 250 milyon dolar seviyesine çektik. Şampiyon olduğumuzda ilk işimiz, geçmişe yönelik borç ödemek oldu." dedi.

Görevde olduğu dönem boyunca büyük oranda doğru transferler yapıldığını belirten Fikret Orman, "Dönemimizde gerçekleşen transferlerin yüzde 70'i-80'i doğru transferlerdir. Yüzde 10-15-20 seviyesinde yanlış yapmış olduğumuz transferler vardır. Boyko mesela iyi bir kaleciydi ama başarısız bir transferdi. Aras Özbiliz de Rusya'dayken müthişti" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Ocak 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN