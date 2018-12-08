Fikret Orman'dan Burak Yılmaz'a flaş teklif!
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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz'a flaş teklif

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Burak Yılmaz'a "Bonservisini al gel, gerisini merak etme" dediğini söyledi.

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08 Aralık 2018, Cumartesi
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