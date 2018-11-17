Fikret Orman: "Cumhurbaşkanı arkamızda durdu"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Orman, "Cumhurbaşkanı stadı yaparken arkamızda durdu. Teşekkür ettik. Dediler Sarıyer'de daire aldı. Göcek'te arazi aldı. Yahu bulanın olsun bunlar. Ben Beşiktaş'a başkan olduktan sonra müteahitlik yapmadım. Benim işim arazi geliştirmek, arazi üzerine çıksam hırsız olacağım." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next