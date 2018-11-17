Fikret Orman: "Cumhurbaşkanı arkamızda durdu"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Orman, "Cumhurbaşkanı stadı yaparken arkamızda durdu. Teşekkür ettik. Dediler Sarıyer'de daire aldı. Göcek'te arazi aldı. Yahu bulanın olsun bunlar. Ben Beşiktaş'a başkan olduktan sonra müteahitlik yapmadım. Benim işim arazi geliştirmek, arazi üzerine çıksam hırsız olacağım." dedi.