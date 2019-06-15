Fikret Orman coştukça coştu - Video - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fikret Orman coştukça coştu - Video

Fikret Orman coştukça coştu - Video

Beşiktaş’ta şampiyonluk motivasyonu Bodrum sahillerine taşındı. Başkan Fikret Orman, Bodrum'da bir otelde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu'yla “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. Orman, “Canım feda olsun sana Beşiktaş, hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” tezahüratını yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
15 Haziran 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN