Fikret Orman coştukça coştu - Video
Beşiktaş’ta şampiyonluk motivasyonu Bodrum sahillerine taşındı. Başkan Fikret Orman, Bodrum'da bir otelde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu'yla “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. Orman, “Canım feda olsun sana Beşiktaş, hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” tezahüratını yaptı.
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