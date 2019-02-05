Fikret Orman: "Burak'ın kaptan olmasını çok isterim"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı kaptan olarak görmek istediğini dile getirdi. Basın toplantısı sırasında Burak Yılmaz'a kaptan olarak seslenen Fikret Orman, "Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Yönetim kurulu buna karar verir. Ben Burak'ın kaptan olmasını çok isterim." şeklinde konuştu.
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