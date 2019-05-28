Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı. Orman basın mensuplarının teknik direktör arayışıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
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