Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Enzo Roco, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ!"



Futbolda çok pozitif bir ortam olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Son iki, üç senedir Başakşehir ile rekabet yaşıyoruz ancak onlarla kişisel demeçlerimiz olmadı. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu, onları tebrik ettik. Onlarla da tartışmamız olmadı. Futbolda şu an inanılmaz pozitif hava var. Bunu da Ali Koç'a borçluyuz."

"Biz sadece sahada rakibiz. Beşiktaş, Fenerbahçe ile maç yapacak. Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesini çok istiyorum. Eminim Ali Bey de aynı şekilde istiyordur. Şu an Kulüpler Birliği'nde huzur var. Ali Koç'a bunun için teşekkür ettim."

"Kur arttı. Bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. Farkındaysanız kulüplerde transferle hava atma durumu yok. Herkes durumun farkında. Haziran ayının başında bunu söyledim. Bana tepki gösterdiler ama şu anda herkes aynı yerde buluştu."