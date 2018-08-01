Fikret Orman: "Ali Koç'a çok şey borçluyuz!"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Enzo Roco, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"ALİ KOÇ'A BORÇLUYUZ!"
Futbolda çok pozitif bir ortam olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Son iki, üç senedir Başakşehir ile rekabet yaşıyoruz ancak onlarla kişisel demeçlerimiz olmadı. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu, onları tebrik ettik. Onlarla da tartışmamız olmadı. Futbolda şu an inanılmaz pozitif hava var. Bunu da Ali Koç'a borçluyuz."
"Biz sadece sahada rakibiz. Beşiktaş, Fenerbahçe ile maç yapacak. Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesini çok istiyorum. Eminim Ali Bey de aynı şekilde istiyordur. Şu an Kulüpler Birliği'nde huzur var. Ali Koç'a bunun için teşekkür ettim."
"Kur arttı. Bu gerçekle mücadele etmek zorundayız. Farkındaysanız kulüplerde transferle hava atma durumu yok. Herkes durumun farkında. Haziran ayının başında bunu söyledim. Bana tepki gösterdiler ama şu anda herkes aynı yerde buluştu."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
- Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
- Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
- Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
- Beşiktaş'tan Kagawa'ya 2.5 milyon euro!
- Beşiktaş ile Porto arasında kıran kırana Aboubakar pazarlığı
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe ve Galatasaray gibi oluruz!"
- Xavi Negredo'yu istiyor!