FIFPro yedi Türk kulübünü uyardı
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) resmi internet sitesinden paylaştığı skandal yazıyla, yedi Türk kulübünü uyardı. Spor hukukçusu Mehmet Göktürk Aslan, A Spor canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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