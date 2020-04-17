Fernando Muslera'dan Türkçe mesaj: Evde kal!
Taraflı tarafsız herkesin sevdiği isimlerden Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından sorulara cevap verdi. Uruguaylı file bekçisi röportaja, Türkçe "Evde kal" çağrısıyla başladı.
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