Fernando Muslera müjdesi! Galatasaray ile yeni imza...
Galatasaray'da son dakika Fernando Muslera müjdesi... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana gösterdiği performansla adını efsaneler arasına yazdıran Urugaylı kaleci ile 2 yıllık kontrat imzalanacak.
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