Fernando Muslera Galatasaray'ın tarihine geçecek
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün tarihinde birinci kaptanlık görevini üstlenen ilk yabancı olacak.
Muslera bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeyi hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı takımda 9. yılını geçiren Uruguaylı kaleci, sezon sonunda futbolu bırakacak Selçuk İnan'dan birinci kaptanlığı devralacak.
33 yaşındaki oyuncu, böylece Galatasaray tarihinde 1. kaptanlığına getirilecek ilk yabancı olacak.
Galatasaray'da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli kaptanların ilk 11'de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı.
Muslera da Selçuk İnan'ın olmadığı maçlarda kaptanlık görevini üstleniyor.
2011 yılında Lorik Cana ve 6 milyon 750 bin Euro karşılığında Lazio'dan transfer edilen başarılı kaleci, Galatasaray kariyerinde 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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