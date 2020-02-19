Fernando Muslera formunu yükseltti
Süper Lig'de zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da, kaleci Fernando Muslera performansıyla ön plana çıkıyor. Uruguaylı eldiven, son 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden
- Eski hocası açıkladı! ''Mustafa Kapı ve Arda Turan...''
- Yıldız oyuncuya büyük övgü: Galatasaray'ın en büyük silahı olacak
- Steven Nzonzi'den transfer yanıtı!
- Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte hedefteki 5 isim | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi
- Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.