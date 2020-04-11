Fernando Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak gurur verir
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olmanın kendisini gururlandıracağını söyledi. Muslera, kendisini en çok zorlayan ismin ise Burak Yılmaz olduğunu açıkladı.
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