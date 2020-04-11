Fernando Muslera: En çok zorlayan Burak Yılmaz
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın formasını giyen Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcısı olmanın kendisini gururlandıracağını söyledi. Muslera, kendisini en çok zorlayan ismin ise Burak Yılmaz olduğunu açıkladı.
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