Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum
Fenerbahçe'nin eski golcü futbolcusu Fernandao, Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in sorularını yanıtladı. Futbolu Türkiye'de bırakmak istediğini belirten Fernandao, Van Persie ile girdiği forma rekabeti ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılık süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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