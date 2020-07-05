Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan Buruk'u hastanede ziyaret ettim"
A Spor yorumcuları Emre Bol, Erman Toroğlu ve Reha Kapsal, Fenerbahçe-Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol ve Kapsal, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik takması yönünde uyarıda bulunurken; Toroğlu, şu an Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuk döneminde ayağının kırıldığı maçla ilgili anısı anlattı.
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