Fenerbahçe'yi şoke eden görüntü! Ozan Tufan ve Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Vedat Muriqi, hayal kırıklığı yarattı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lige verilen ara sonrasında çalışmalarına yeniden başlayan sarı lacivertlilerde, iki yıldızın da aldığı kilolar gözle görülür bir biçimde belli oldu. İşte detaylar...
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