Fenerbahçe'yi korkutan senaryo Transfer yasağı...
Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse hakkında spor hukukçusu olan Avukat Anıl Dinçer, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Dinçer "Burada Fenerbahçe gerçekten dediği gibi bütün şartları yerine getirip onun yanında da oyuncuya akla mantısı uygun bir indirim bedeli talep ettiyse ve yazılı şekilde teklif edildiyse bu işten haklı çıkacak taraf Fenerbahçe'dir. Burada önemli olan FIFA'nın bakacağı hususlar: Oyuncuya maaşının zamanında ödenip ödemediği, teklif edilen indirim miktarı orantılı ve eşit olarak mı edilip edilmediği, indirim görüşmelerinde hangi tarafın iyi niyetli davrandığı ve bunun yazılı bir teklif olarak Kruse'ye yapılıp yapılmadığı şeklinde. FIFA'da haklı ve haksız fesih tartışmaları olacak. FIFA'nın kararına göre Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir" dedi.
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