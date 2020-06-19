Fenerbahçe'yi korkutan senaryo Transfer yasağı... - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'yi korkutan senaryo Transfer yasağı...

Fenerbahçe'yi korkutan senaryo Transfer yasağı...

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse hakkında spor hukukçusu olan Avukat Anıl Dinçer, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Dinçer "Burada Fenerbahçe gerçekten dediği gibi bütün şartları yerine getirip onun yanında da oyuncuya akla mantısı uygun bir indirim bedeli talep ettiyse ve yazılı şekilde teklif edildiyse bu işten haklı çıkacak taraf Fenerbahçe'dir. Burada önemli olan FIFA'nın bakacağı hususlar: Oyuncuya maaşının zamanında ödenip ödemediği, teklif edilen indirim miktarı orantılı ve eşit olarak mı edilip edilmediği, indirim görüşmelerinde hangi tarafın iyi niyetli davrandığı ve bunun yazılı bir teklif olarak Kruse'ye yapılıp yapılmadığı şeklinde. FIFA'da haklı ve haksız fesih tartışmaları olacak. FIFA'nın kararına göre Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir" dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
19 Haziran 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA